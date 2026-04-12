Росрыболовство: в Калининградской области рыбы меньше не становится

Запрет на вылов рыбы, который продлится с 20 апреля по 20 июня, связан не с сокращением количества рыбы в Калининградской области, а с периодом нереста. Об этом в интервью «Балтик Плюс» сообщил замруководителя местного отделения Росрыболовства Владислав Мартынов.

«Запрет в первую очередь существует для того, чтобы рыба спокойно нерестилась в своих исконных местах нерестов <...>. Рыбы меньше не становится <...>. Запрет не подразумевает запрета конкретного вида. Только до 10 апреля действовал запрет на щуку, а с 20 апреля [будут] места запретные, а не виды рыб», — рассказал он.

Рыбу можно ловить в определенных местах: «Река Преголя — практически на всём протяжении 2 км вверх от устья, то есть от залива, [действует] запрет. Свыше 2 км, пожалуйста, река Преголя полностью открыта для любительского рыболовства». Со списком запрещенных мест можно ознакомиться по ссылке.

По словам Мартынова, основными объектами рыболовного промысла в области выступают лещ и судак. За вылов судака в обычное время предусмотрен штраф 3305 рублей, а в период действия запрета — уже 6610.

«Если это промысел, который осуществляет добычу водных биоресурсов в соответствии с выделенными квотами, то им разрешено многие виды ловить, поэтому рыба появляется [на рынках], — добавил Мартынов. — Браконьерство — это бич, который на сегодняшний день до конца победитьне удастся. Есть люди, которые желают поживиться на том, что им не принадлежит». Однако, несмотря на то, что большая часть рыбы на рынке легальная, он не исключает возможность, что часть продукция могла быть добыта незаконным путем.

По мнению замруководителя, штрафы за браконьерство необходимо увеличивать. «[Необходимы] изменения в первую очередь хотя бы кодекса об административных правонарушениях РФ». Сейчас браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Кроме того, эффект в борьбе с браконьерством могут дать профилактические мероприятия, однако они работают «только в отношении добросовестных людей»: «Когда людям надо объяснить, что они просят, они тебя выслушали, поняли и не нарушают. Если мы говорим о биче браконьерства, эта проблема всегда острая и всегда актуальна. Браконьерство существовало ещё во времена Царской Руси — там и карали смертной казнью за браконьерство, но оно же никуда не делось, всё равно существует. Я думаю, что только сознательность людей поможет».

Инспекторы рыбоохраны, отмечает Мартынов, обладают «творческим подходом»: «[Действуют] исходя из ситуации и обстановки. Где-то посидят в засаде подольше, где-то наоборот побыстрее поработают. Но это люди, обладающие 100% творческим подходом». Чаще всего они работают на территории Калининградского залива, поскольку там находится основное сосредоточение рыбаков-любителей.

Он также добавил, что штат управления Росрыболовства полностью укомплектован, а количества инспекторского состава для поставленных задач «более чем достаточно».

Напомним, что на 2025 год Росрыболовство утвердило квоту на вылов трески в Балтийском море — 840 тонн для российских рыболовов, из которых 690 тонн предназначены для калининградских компаний. При этом, как отмечало Агентство по рыболовству, в конце 1990-х — начале 2000-х годов объём вылова в российской части Балтийского моря составлял около 5 тыс. тонн. При этом квота добычи трески в Балтийском море на 2025 год калининградскими рыболовецкими предприятиями освоена на 31,5%.

В Калининградской области в 2024 году объем продукции из морской рыбы составил 44 тыс. т, что на 5,6 тыс. т меньше, чем в 2023-м. Как отмечает Калининградстат, за первые семь месяцев этого года объём морской рыбы достиг 35,4 тыс. т.

Ранее Агентство по рыболовству объяснило рост цен на рыбу в Калининградской области. Как отмечает ведомство, он связан с удорожанием процесса добычи, повышением стоимости энергоресурсов и обслуживанием оборудования.