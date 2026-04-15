«Дело о скамейках»: чиновника мэрии Калининграда выпустили из-под ареста

Троим фигурантам «дела о скамейках» постановлениями Центрального районного суда смягчили меру пресечения. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Калининградского областного суда, 2 апреля сотруднику мэрии города Роману Бартошу изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий (срок меры до 8 июня 2026 года). Далее 8 апреля обвиняемым Наталье Ревенко (директор СЗ «Кёнигсбергстрой») и учредителю ООО «Гран-Мар» Игорю Беляеву домашний арест заменили запретом определенных действий до 10 июня 2026 года.

Напомним, что ранее все трое оказались в числе подозреваемых по делу «о двух скамейках». Беляев и Ревенко подозревались в причастности к мошенничеству при благоустройстве сквера 70-летия Калининградской области и 31 октября решением суда были помещены под домашний арест.

Ранее был заключён под стражу заместитель главы комитета городского хозяйства и строительства администрации Роман Бартош. Его подозревали в завышении стоимости скамеек в сквере 70-летия Калининградской области в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Две скамейки поставили в сквер 70-летия Калининградской области. Заказчику представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя была переведена оплата в завышенном размере — 8 278 466 руб. В результате «Управлению капитального строительства» был причинён ущерб — разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.