Прокуратура требует вернуть в бюджет 8,2 млн за две скамейки в сквере 70-летия области

Прокуратура Калининградском области обратилась в суд с иском о возврате в муниципальный бюджет денежных средств, оплаченных по контракту на установку скамеек в сквере 70-летия Калининградской области в рамках регионального проекта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре 2023 года с предпринимателем заключили контракт на поставку и установку скамеек в рамках проекта по реализации туристического кода центра Калининграда. Цена контракта составила свыше 8,2 млн рублей, работы были выполнены и оплачены.

Вместе с тем контракт заключили с нарушением требований законодательства о закупках, поскольку его начальная максимальная цена сформирована на основании коммерческих предложений аффилированных лиц, указавших завышенные суммы.

«Прокурор области обратился в суд с иском о признании недействительным указанного контракта и взыскании с предпринимателя в пользу бюджета полученных денежных средств», — добавили в ведомстве.

Напомним, что две скамейки поставили в сквер 70-летия Калининградской области. Заказчику представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя была переведена оплата в завышенном размере — 8 278 466 руб. В результате «Управлению капитального строительства» был причинён ущерб — разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.

Ранее был заключён под стражу заместитель главы комитета городского хозяйства и строительства администрации Роман Бартош. Его подозревалив завышении стоимости скамеек.

В апреле троим фигурантам «дела о скамейках» постановлениями Центрального районного суда смягчили меру пресечения. 2 апреля сотруднику мэрии города Роману Бартошу изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий (срок меры до 8 июня 2026 года). Далее 8 апреля обвиняемым Наталье Ревенко (директор СЗ «Кёнигсбергстрой») и учредителю ООО «Гран-Мар» Игорю Беляеву домашний арест заменили запретом определенных действий до 10 июня 2026 года.