Главе администрации Балтийска и его заму продлили арест до начала мая

Экс-глава администрации Балтийска Сергей Мельников и его зам Максим Коваленко останутся под арестом как минимум до 7 мая 2026 года. Как сообщила «Новому Калининграду» пресс-служба Калининградского облсуда, обоим чиновникам еще 2 апреля продлили срок содержания под стражей еще на месяц. Таким образом, обоим фигурантам уголовного дела о взятке увеличили срок до 15 месяцев.

Ранее стороне защиты отказали в изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест либо запрет определенных действий.

О задержании экс-главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля 2025 года. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники УМВД России по Калининградской области. 8 февраля Мельникову и Коваленко предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца. 27 февраля стало известно, что защита Мельникова не смогла оспорить его арест. Впоследствии меру пресечения в виде ареста в отношении Мельникова и Коваленко неоднократно продлевали.

В декабре прошлого года руководитель второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Жирнов во время брифинга для СМИ сообщил, что уголовное Мельникова по факту взятки находится на завершающей стадии.