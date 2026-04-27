Дело экс-главы администрации Балтийского округа поступило в суд

В суд поступило уголовное дело по обвинению бывшего главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

По версии следствия, днём 15 января 2025 года заместитель главы администрации Балтийского городского округа Максим Коваленко, находясь в служебном кабинете главы администрации Сергея Мельникова, передал последнему взятку в размере 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе. Действия Мельникова следствием квалифицированы по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным незаконным бездействиям, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, совершённое в крупном размере.

Действия Максима Коваленко квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ как дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, совершённое в крупном размере. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 6 мая 2026 года.

О задержании экс-главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля 2025 года. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники УМВД России по Калининградской области. 8 февраля Мельникову и Коваленко предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца. 27 февраля стало известно, что защита Мельникова не смогла оспорить его арест. Впоследствии меру пресечения в виде ареста в отношении Мельникова и Коваленко неоднократно продлевали.

В декабре прошлого года руководитель второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Жирнов во время брифинга для СМИ сообщил, что уголовное Мельникова по факту взятки находится на завершающей стадии.