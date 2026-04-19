Кратковременные дожди: погода в Калининградской области 19 апреля

Днём в воскресенье, 19 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +13°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер восточный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +9°C, на востоке области +14°C и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +6°C, днём +14°C, вечером +10°C. Влажность составит до 73%, давление — 762 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в воскресенье днём в Калининграде и области +12...+14°С (местами до +15°С), у побережья до +9...+12°С, переменная облачность и без существенных осадков (местами не исключены слабые кратковременные дожди). Вечером похолодает от +8....+12°С. Ветер днём и вечером умеренный.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



