В Нестеровском районе демонтировали камень в честь немецкого трудового лагеря (фото)

В поселке Калинино Нестеровского района местные власти демонтировали гранитный валун, установленный в 1930-х годах в честь лагеря Имперской службы труда. Как сообщили «Новому Калининграду» местные жители, решение о демонтаже было принято без предупреждения жителей поселка и несмотря на то, что на камне не было запрещенной символики.

«Камень стоял давно, уже почти сто лет, — рассказал „Новому Калининграду“ местный предприниматель Андрей Косыгин. — Люди проезжали мимо, фотографировали, а где-то две недели назад я пошёл с собакой гулять, а камня нет. Смотрю — свежие следы и протектор трактора. Соседку спросил, она сказала, что слышала как-то вечером, что трактор подъезжал. Опросил других соседей, они подумали, что авария произошла, после которой убрали камень. Только аварии никакой не было. Я пошел на следующий день в сельсовет, чтобы узнать, куда камень делся».

Косыгин сообщил, что глава сельсовета Ирина Конашенкова потребовала предъявить документы на камень, после чего заявила, что валун увезли на реставрацию. В ходе дальнейшей беседы Косыгину посоветовали обратиться к отцу Георгию в Нестеров.

«Я не стал грубить. Поехал в Нестеров, — продолжил Косыгин. — К батюшке зашёл, нормально посидели, поговорили с ним. Когда спросил „это вы убрали камень?“, он мне ответил: „Нет, не я. Я только посоветовал отвезти его в музей в Зеленоградск“. Но объяснить мне, зачем отвозить наш калининский камень в Зеленоградск, он не смог. Зато рассказал, что поставили его какие-то там фашисты. Но у нас тут много чего фашисты построили. Сломать теперь все? В таком случае вообще почти ничего не останется».

Косыгин вскоре смог установить, что камень тракторист по распоряжению главы сельсовета отвез на задний двор сельсовета и спрятал его под строительным мусором. Сейчас предприниматель начал сбор подписей за возвращение камня и установку перед ним разъяснительной таблички.

«Камень, конечно, никто не собирался реставрировать, — заключил Косыгин. — Его бросили в грязь надписью вниз, а сверху досками и тряпками завалили. Если они хотели его снести, то можно было хотя бы у людей спросить? Собрание какое-то произвести. Он стоял столько лет, его ветераны наши, которые воевали, не тронули, а тут за нас все решили. Да еще и вывезли вечером, чтобы никто не заметил и не помешал. В поселке масса проблем: кирха обрушилась, мост провалился, и никто его не ремонтирует, а теперь еще камень решили похитить».

«Новый Калининград» связался с главой администрации Нестеровского округа Алексеем Родиным, и он пообещал разобраться в конфликте жителей с сельсоветом.

«По камню, по-моему, были обращения, что он пропагандирует что-то, но я могу позже уточнить, в чем там дело», — заявил Родин.