Дятлова: «Нам нужны большие детские сады, а не сады в приспособленных домах»

Калининградские власти постепенно выводят детские сады Центрального района города из вилл и особняков. О том, что городу стоит приспосабливать эти помещения под другие социальные нужды, в пятницу, 17 апреля, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Все, что есть на балансе города Калининграда, мы не продаём и не отдаём, а придумываем этому новую жизнь и повторное применение. Всё, что работает на социалку, должно дальше работать на социалку», — пояснила Дятлова.

Свою позицию глава объяснила на примере бывшего детского сада № 30 (ул. Леонова, 4), который был приспособлен под «Дом семьи» в феврале прошлого года.

«Садик был малокомплектным. В рамках оптимизации мы понимали, что нам нужны большие детские сады, а не детские сады в приспособленных домах. Мы приняли решение о том, что мы закрываем здесь детский садик и открываем „Дом семьи“. Сюда переехали и нашли свою новую жизнь наши калининградцы серебряного возраста, здесь ведут активную жизнь. А второе — это наша молодёжь. Этот дом провёл огромное количество встреч, огромное количество всяких активностей», — уточнила глава.