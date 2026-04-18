Набережную у Николая Чудотворца обещают отремонтировать к фестивалю «Янтарные паруса» (фото)

Ремонт на участке набережной реки Преголи у подножия памятника Николаю Чудотворцу горвласти обещают завершить к школьным выпускным, которые ранее обещали провести в формате «Янтарных парусов» (калининградский аналог петербургских «Алых парусов»). О том, что подрядчику необходимо успеть выполнить все работы до конца июня, в пятницу, 17 апреля, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова. Она назвала эту территорию первым этапом реконструкции набережной на улице Виктора Гюго.

«Работы должны быть закончены к единому дню выпускников, который пройдет в июне текущего года, — сообщила Дятлова. — Нужно сделать там прогулочную набережную, потому что у правительства Калининградской области совместно с Музеем Мирового океана есть большие планы, как задействовать потом эту набережную в проведении этого мероприятия».

Отрезок набережной между памятником и Философским мостом, по словам Дятловой, будет реконструирован лишь в 2027 году, а в этом году будет проходить проектирование этого объекта. В ходе того же выезда глава объяснила, что в ходе реконструкции набережная будет расширена за счет автомобильной парковки.

Напомним, что планы организовать фестиваль «Янтарные паруса» в честь 80-летия Калининградской области были озвучены в конце ноября 2025 года президентом Музея Мирового океана Светланой Сивковой.

«Мы задумывали „Янтарные паруса“ для выпускников школ как раз в районе музея, острова Канта и биржи. Это будет морской фестиваль именно для выпускников. Мне кажется, это красиво. В нём можно задействовать наши яхты. Мы со всеми уже поговорили», — заявляла Сивкова.