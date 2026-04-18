Рядом с калининградским «Домом семьи» собираются открыть эко-огород (фото)

В Калининграде рядом с «Домом семьи», занявшим помещения бывшего детского сада сада № 30 (ул. Леонова, 4), собираются благоустроить территорию, на которой, по планам чиновников, разместится кинотеатр под открытым небом, спортплощадка и эко-огород. Во время рабочего выезда в пятницу, 17 апреля, глава администрации города Елена Дятлова рассказала, для чего ее сотрудники «подали заявку на федеральный уровень» для получения финансирования. Она сообщила, что часть средств уйдет на ремонт здания бывшего детсада, а другая — на благоустройство.

«Мы до октября 2026 года должны открыться. Денег у нас будет 34,7 млн руб. При этом деньги вышестоящих бюджетов — это две трети, потому что муниципальный бюджет и депутаты Горсовета в бюджете 2026 года приняли решение, что мы финансируем только 10,4 млн руб», — уточнила глава.

Начальник управления спорта, молодёжной политики и культуры мэрии города Людмила Помогаева сообщила, что благоустройством прилегающей территории занимается компания «Эксперт Строй», а капитальным ремонтом помещений — «КПК-Строй».

«Вы видите, что территория тут хорошая, большая и классная, — продолжила Помогаева. — Мы уже всё прошлое лето проводили здесь различные мероприятия для молодых семей. И вот эта территория у нас использовалась для проведения семейных фестивалей. Особенно это актуально в летний и весенний период. Однако сейчас тут будет предусмотрено зонирование».

В центральной части двора, по словам Помогаевой, собираются разместить мини-сцену с кинотеатром под открытым небом. На других участках будут смонтированы спортивная площадка с резиновым покрытием (там же будет зона «тихого спорта»), декоративные скамейки, качели и разбит городской огород.

«Судя по анализу и мониторингу, по общению с семьями, это востребовано. В этой зоне будет реализовываться проект, который мы назвали для себя „О, город“. Там будут высокие грядки располагаться, где мамы, папы, дедушки и бабушки будут высаживать и поливать лук, укроп, редис и обязательно клубнику. Здесь мы такую экокультуру будем прививать», — добавила Помогаева.

В свою очередь Елена Дятлова предложила продумать дополнительные калитки на территорию, чтобы сделать ее транзитной.