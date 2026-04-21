На разработку проекта рекультивации полигона в Круглово дали срок до осени 2028 года

Компания «Асгард» стала победителем электронного аукциона на право разработать проект рекультивации мусорного полигона в посёлке Круглово. Контракт с компанией, имеющей прописку в Кургане, размещен на сайте госзакупок 21 апреля. У компании, как отмечается в договоре, есть не более 850 календарных дней, чтобы полностью завершить работы. Контракт действует по 31 августа 2028 года.

«Асгард» снизил начальную стоимость контракта с 156,6 млн руб. до 118,22 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации для объекта «капитального строительства „Рекультивация полигона отходов, расположенного в Зеленоградском муниципальном округе вблизи пос. Круглово Калининградской области, и нарушенных земель“».

Напомним, что подрядчика для разработки проектной документации для рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов в посёлке Круглово под Зеленоградском начали искать в марте. Ему предстоит подготовить проект рекультивации полигона, включающий технический и биологический этапы работ.

Региональный министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова выражала готовность заняться рекультивацией полигона в 2030 году, для чего уже в 2028 году потребовалось бы выделение средств (объём финансирования на рекультивацию, по её словам, от 2,4 до 3,5 млрд рублей). Однако сроки, названные Астаховой, не устроили главу федерального Минприроды Александра Козлова.

Отметим, ранее в региональном минприроды сообщали, что закрытие полигона ТБО в Круглово планируется в 2025 году. Тогда же начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева рассказала «Новому Калининграду», что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон.

«Асгард» неоднократно принимал участие в торгах на проектирование всевозможных объектов в Калининградской области.