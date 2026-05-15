Проект реконструкции мусоросортировочного комплекса в Гусевском округе не прошёл экспертизу

Экспертиза отклонила проект реконструкции мусоросортировочного комплекса, включающего в себя участок компостирования, вблизи посёлка Жаворонково Гусевского городского округа. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Объект планируют построить северо-восточнее посёлка Маяковское, на территории земельных участков с кадастровыми номерами 39:04:420002:232 и 39:04:420002:230.

В качестве экспертной организации выступило «Главное управление государственной экспертизы» (Москва). Проектную документацию готовило АО «Передовые Проектные Решения» (Москва). Указанный застройщик — АО «Утилизация мусора» (Жаворонково). Отрицательное заключение получено 14 мая 2026 года.

Проектировать реконструкцию мусоросортировочного комплекса в Жаворонково начали в июне 2025 года. По итогам модернизации оборудования планировалось повысить эффективность переработки отходов, а также увеличить их объёмы.

«Проект реализуется при поддержке президента Российской Федерации и предусматривает увеличение мощности сортировки до 100 тыс. тонн в год с максимальной автоматизацией процессов, а также создание участка компостирования органики мощностью 35 тыс. тонн в год», — сообщали в региональном минприроды.

В июле 2025 года компании «Утилизация мусора», управляющей полигоном ТБО в Жаворонково, выделили более 200 млн на его расширение.

В сентябре 2025 года стало известно, что на полигоне в Жаворонково зафиксировали нарушения природоохранного законодательства, которые выявлялись на протяжении 2023, 2024 и 2025 годов. Оператор полигона заявил, что устранил 30 недостатков из 35.

Комплекс очистных сооружений, который должен был появиться на полигоне ТБО в Жаворонково к 31 августа 2025 года, не был построен в срок по вине подрядчика.