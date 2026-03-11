На проект рекультивации полигона в Круглово ищут подрядчика

В Калининградской области объявили торги на разработку проектной документации для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в поселке Круглово под Зеленоградском. Начальная стоимость контракта составляет 156,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит подготовить проект рекультивации полигона, включающий технический и биологический этапы работ. На первом этапе необходимо предусмотреть стабилизацию тела полигона, выполаживание и террасирование откосов, устройство многофункционального защитного покрытия, а также создание систем сбора и обезвреживания свалочного газа.

Кроме того, проект должен включать решения по сбору, отводу и очистке сточных вод и фильтрата. После завершения инженерных мероприятий предусмотрен биологический этап восстановления территории.

Заявки на участие в закупке принимаются до 18 марта, подведение итогов — 20 марта. Разработать проектную документацию необходимо в течение 850 дней с даты заключения контракта.

Региональный министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова выражала готовность заняться рекультивацией полигона в 2030 году, для чего уже в 2028 году потребовалось бы выделение средств (объем финансирования на рекультивацию, по ее словам, от 2,4 до 3,5 млрд рублей). Однако сроки названные Астаховой не устроили главу федерального Минприроды Александра Козлова.

Отметим, что в июле текущего года в региональном минприроды сообщали, что закрытие полигона ТБО в Круглово планируется в этом году. В марте 2025 года в минприроды обещали, что в июле 2025 года в Калининградской области останется всего два действующих полигона ТБО: в Барсуковке (Советский округ) и в Жаворонково (Гусевский округ). Тогда же начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева рассказала «Новому Калининграду», что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон, и закрыться он должен, согласно территориальной схеме, вероятнее всего, в середине лета текущего года.