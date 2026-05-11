Власти оценили обновление светофоров в Калининграде в 75 млн рублей

В Калининграде частичное обновление светофорных объектов обойдется в 75 млн рублей. Закупка на такую сумму была опубликована 8 мая.

Согласно описательной части, в Калининграде намерены заменить сами светофорные объекты, Г-образные опоры, металлические сигнальные столбики, стойки дорожных знаков, дорожные знаки, зеркала дорожные, информационные таблички на светофорных объектах и акустические экраны.

Заявку на участие в торгах потенциальные подрядчики могут подать до 18 мая. Победителю торгов предстоит обеспечить обслуживание светофорных объектов, Г-образных опор, металлических сигнальных столбиков, стоек и дорожных знаков, а также дорожных зеркал и других элементов улично-дорожной сети (контракт предусматривает демонтаж, транспортировку и последующий монтаж).

Выполнить работы необходимо до 30 ноября текущего года.