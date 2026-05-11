В Калининграде лось ворвался в частный дом и застрял в бассейне (фото)
Фото: Биосфера Балтики
В Центральном районе Калининграда лось ворвался в частный дом и провалился в пустой бассейн. Как сообщает портал «Биосфера Балтики», спасением животного занимались сотрудники регионального минприроды.

В минприроды подтвердили этот факт, уточнив, что ЧП произошло 10 мая примерно в 23:00.

«С МЧС и сотрудниками зоопарка наши сотрудники усыпили лося и вывезли в лес, — сообщила „Новому Калининграду“ министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова. — В районе 3:00 он был на воле».

Детали спецоперации «Новому Калининграду» передала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. Она также напомнила, что два подобных случая произошли в мае и июле прошлого года.

Фото предоставлены Светланой Соколовой

«В этот раз все произошло на улице Воздушной, — сообщила Соколова. — Наши ветврачи прибыли вовремя, и все прошло хорошо. Это был молодой лось. Специалисты нам подсказали, что как раз в это время лосихи начинают прогонять своих детенышей, поэтому они, не имея жизненного опыта, иногда заходят к людям. В мае прошлого года наши специалисты ловили такого бестолкового лосенка в районе железнодорожного вокзала. Потом похожий случай был в июле. Теперь вот опять. Скажу только, что эта тенденция меня настораживает. Животные крупные, неопытные. Взрослые лоси так близко к людям по своей воле, конечно, не подойдут».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



