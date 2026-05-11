В районе Балткосы спасли тюленя, попавшего в рыболовную сеть (фото) (видео)

Калининградские спасатели высвободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети в районе Балтийской косы. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о пострадавшем животном поступил от оператора «Системы-112».

«Прибывшие спасатели нашли и сняли сеть с шеи животного, не навредив ему. После осмотра ветеринарами „Биосферы Балтики“ пострадавший был выпущен на свободу», — уточнили в пресс-службе ведомства, приложив фото и видео.

Всего в спасательной операции принимали участие трое сотрудников. Раны на шее животного перед выпуском были обработаны специалистами.