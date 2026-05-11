Минобороны РФ: с 8 мая ВСУ нарушили условия перемирия 23 802 раза

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
С начала объявленного перемирия в честь Дня Победы ВСУ нарушили режим прекращения огня 23 802 раза. Такие данные днем 11 мая привел официальный телеграм-канал Минобороны РФ.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, — напомнили в Минобороны. — Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск».

Уточняется, что только за истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов, а также нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Кроме того, противник в течение суток наносил удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотных летательных аппаратов, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа. Ранены двое местных жителей. Повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения. Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов», — добавили в пресс-службе военного ведомства.



