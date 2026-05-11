Калининградстат назвал отрасли, где резко снизились объемы производства

Калининградстат опубликовал отчет «Cоциально-экономическое положение Калининградской области в I квартале 2026 года», в котором указал отрасли с самым значительным снижением объемов производства. Согласно обнародованному отчету, наибольшую просадку показало производство одежды. К марту 2026 года местные производства смогли обеспечить лишь 19,7% от объемов того же периода предыдущего года (на март 2026 года к февралю 2026 года индекс производства составил 58,2%, а на март 2026 года к марту 2025 года — 14,3%).

Кроме того, отмечается падение производства химических веществ и химических продуктов. В марте этого года предприятия региона показали лишь 73,5% к объемам предыдущего года (март 2026 года к февралю 2026 года — 98,9%, март 2026 года к марту 2025 года — 67,4%).

Снижение отмечено и в сфере производства электрооборудования. Индекс производства — 61,4% (март 2026 года к февралю 2026 года — 44,7%, март 2026 года к марту 2025 года — 46,7%).

Калининградстат назвал также несколько сфер, где отмечено снижение по сравнению с первым кварталом 2025 года, но рост по сравнению с февралём 2026 года.

К ним специалисты отнесли производство напитков (индекс производства 55,8%), текстильный изделий (50,8%), бумаги и бумажных изделий (90,9%), резиновых и пластмассовых изделий (91,6%), а также производство прочей неметаллической минеральной продукции (70,1%), мебели (90,1%). Просадку по году показала и металлургия (78,4%), однако март 2026 года к февралю 2026 года показал рост 2,1%.