Всплеск потепления перед дождливым холодом: погода в Калининградской области 11 мая

В понедельник, 11 мая, в Калининградскую область придет тепло. Правда, будет оно недолгим. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается облачная и дождливая погода, до +21°С (ночью температура может опуститься до +8°С) и пониженное давление — 748 мм ртутного столба. Ветер преимущественно умеренный юго-восточный (около 6 м/с), к ночи он сменится юго-западным и ослабнет до 2 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает 11 мая облачную с прояснениями погоду. Вечером дождь. В течение дня ветер будет юго-восточным 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°С, днем от +17°С на побережье до +22°С на востоке области. В Калининграде, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске около 20°С.

По прогнозу «Нового Калининграда», в понедельник в Калининграде с утра ожидается облачная погода, которая днём также останется облачной. Утром температура воздуха достигнет отметки +10,4°С, днём потеплеет до +19,1°С, а вечером воздух остынет до +17°С. Влажность будет на уровне 67%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС также обещают облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь в вечернее время. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днём порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днём +18...+22°С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» обещает на 11 мая всплеск потепления, который уже во вторник сменится дождливым похолоданием.

«Погода станет динамичной, поскольку ее будет определять циклоническая система над северо-западом Европы, — поясняют метеоэксперты. — В понедельник вынос южного воздуха в передней части циклона принесет нам однодневное потепление до ~+20°C, уже вечером нас будут ждать обильные дожди с вероятностью гроз при подходе атмосферных фронтов. А вот во вторник и среду мы окажемся в тыловой части системы низкого давления, куда хлынут северные воздушные массы и закономерно принесут с собой сильное похолодание, которое при этом будет сопровождаться обильными дождями (во вторник — обложными, в среду — локальными) и порывистым ветром».

В понедельник утром потеплеет от +4...+8°C на восходе до +15...+17°C к полудню. Ожидается переменная облачность (преимущественно верхнего яруса — перистые облака). Днем в Калининграде и области будет до +18...+20°C (по юго-западу региона местами до +21°C), у побережья до +15...+19°C), переменная облачность (среднего и верхнего яруса), без осадков. Вечером похолодает от +15...+18°C на закате до +13...+15°C к полуночи, будет облачно с прояснениями/облачно. По области пройдут умеренные/сильные дожди, на западе региона вероятны грозы. Осадки в Калининграде, на западе области и побережье вероятны после ~16-17ч и в течение вечера. Ветер юго-восточный: ночью и утром — слабый/умеренный (2-8 м/с), днем умеренный/сильный (4-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с (местами, особенно при осадках вечером возможны шквалы до 17-18 м/с).