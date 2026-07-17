В ММО сообщили о планах синхронизации работ по восстановлению Янтарной мануфактуры

В Музее Мирового океана сообщили о планах по синхронизации работ по восстановлению и реставрации здания Янтарной мануфактуры (угол улиц Портовой и Серпуховской). Об этом «Новому Калининграду» рассказала начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана Юлия Осинцева.

«При дальнейшем выделении финансирования мы будем производить работы по ремонту, реставрации и реконструкции объекта культурного наследия „Янтарная мануфактура“. То есть мы сейчас проектируемся, потом получаем деньги, потом производим работы. В рамках последующего производства работ будет предусмотрено выполнение полноценных археологических раскопок на данной территории», — отметила она.

Стыковка работ с коллегами из Музея янтаря у ММО в планах, поэтому они рассчитывают, что средства на ремонт будут выделены параллельно.

«Музей янтаря уже имеет разработанный проект, получивший положительное заключение экспертизы. Он существует уже несколько лет, но, возможно, им придётся его актуализировать, так как есть определённый период, в течение которого проект действителен, — добавила Осинцева. — Но мы надеемся, что нам одновременно выделят деньги, и мы будем параллельно реконструировать и реставрировать наши объекты, потому что с точки зрения правильного использования бюджетных средств эти объекты надо восстанавливать параллельно. Мы надеемся, что мы будем врезаться в общую систему канализации, то есть не будем два раза её прокладывать, а сделаем общую. Ну и ещё там у нас некоторые работы получаются смежными. То есть мы заинтересованы в том, чтобы два объекта запустились параллельно».

Напомним, что ранее директор Музея янтаря Константин Петунин рассказал «Новому Калининграду», что на реконструкцию Янтарной мануфактуры средства пока не выделены, но в Музее янтаря ожидают финансирования в 2027 году.

Осенью прошлого года сообщалось, что Музей Мирового океана ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по объекту «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Здание янтарной мануфактуры“, 1899 г., включая реставрацию и восстановление мансардного этажа, по адресу: г. Калининград, ул. Серпуховская, здание 1 (бывш. ул.Портовая, д. 3)».

Комплекс Янтарной мануфактуры был возведён в конце XIX—начале XX вв., он включал в себя разновременные здания, объединённые в одно. Первое — по ул. Портовой — имеет форму колодца, оно более ранней постройки и в 2013 году было передано региональному Музею янтаря. Второе, построенное на пару десятков лет позже и расположенное на улице Серпуховской, с 2014 года принадлежит федеральному Музею Мирового океана.

Свою часть мануфактуры по ул. Серпуховской ММО взял под охрану, провел консервацию, выиграл грант в рамках приграничного сотрудничества «Россия — Польша» и в итоге открыл экспозицию «Тайны затонувших кораблей», рассказывающую истории судов, когда-то ходивших по водам Балтики и Баренцева моря. Музей также в рамках проекта отремонтировал старые боксы, бывшие гаражи Балтфлота, превратив их в выставочные пространства, в которых создал реставрационные мастерские. Новая площадка Музея на территории бывшей Янтарной мануфактуры уже принимала экскурсионные группы.