Петунин: финансирование на реконструкцию янтарной мануфактуры могут выделить в 2027 году

На реконструкцию янтарной мануфактуры, расположенной на улице Серпуховской, средства пока не выделены, но в Музее янтаря ожидают финансирования в 2027 году. Об этом «Новому Калининграду» сообщил директор музея Константин Петунин.

«Музей янтаря вместе с правительством Калининградской области и вместе с Музеем Мирового океана (вторая часть мануфактуры принадлежит ММО) двигают этот проект. Мы считаем, что нужно приступать к восстановлению вместе. Это вполне логично, потому что это две части одного здания. Невозможно же лечить человека частями, как говорится. Нужно всё-таки стараться синхронизировать эти работы на основных этапах, чтобы банально не получилось, что один перерывает себе для канализации асфальт или плитку, уложенные при реконструкции второго учреждения», — сообщил Петунин.

Директор музея сообщил, что финансирование грядущей реконструкции уже неоднократно обсуждалось в Совете Федерации.

«Губернатор, летал туда для этой цели несколько раз, — продолжил Петунин. — Общались и с федеральным Министерством культуры. На данном этапе, насколько я понимаю из разговоров с федеральными чиновниками и с губернатором, есть подвижки. Вполне возможно, что на следующий год будет получено финансирование.

Но пока деньги не будут прописаны в бюджете, конечно, стопроцентно ни о чём говорить нельзя».

Осенью прошлого года сообщалось, что Музей Мирового океана ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по объекту «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Здание янтарной мануфактуры“, 1899 г., включая реставрацию и восстановление мансардного этажа, по адресу: г. Калининград, ул. Серпуховская, здание 1 (бывш. ул.Портовая, д.3)».

Комплекс Янтарной мануфактуры был возведён в конце XIX—начале XX вв., он включал в себя разновременные здания, объединённые в одно. Первое — по ул. Портовой — имеет форму колодца, оно более ранней постройки и в 2013 году было передано региональному Музею янтаря. Второе, построенное на пару десятков лет позже и расположенное на улице Серпуховской, с 2014 года принадлежит федеральному Музею Мирового океана.

Свою часть мануфактуры по ул. Серпуховской ММО взял под охрану, провел консервацию, выиграл грант в рамках приграничного сотрудничества «Россия — Польша» и в итоге открыл экспозицию «Тайны затонувших кораблей», рассказывающую истории судов, когда-то ходивших по водам Балтики и Баренцева моря. Музей также в рамках проекта отремонтировал старые боксы, бывшие гаражи Балтфлота, превратив их в выставочные пространства, в которых создал реставрационные мастерские. Новая площадка Музея на территории бывшей Янтарной мануфактуры уже принимала экскурсионные группы.