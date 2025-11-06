Музей Мирового океана заказывает проект реставрации Янтарной мануфактуры

Музей Мирового океана ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по объекту «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Здание янтарной мануфактуры“, 1899 г., включая реставрацию и восстановление мансардного этажа, по адресу: г. Калининград, ул. Серпуховская, здание 1 (бывш. ул.Портовая, д.3)». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются с 5 по 21 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 26 ноября. Работы необходимо выполнить до 15 декабря 2026 года. Максимальная цена контракта — 30 388 629 рублей. Указанный источник финансирования — средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности. Предполагаемая стоимость строительства в ценах первого квартала 2025 года составляла 478 237 рублей. Из них 460 890 рублей должен предоставить федеральный бюджет, 17 347 рублей — музей. Провести работы планировали в 2025 — 2027 годах.

Площадь земельного участка, на котором расположено здание, — 1782 кв.м. Общая площадь застройки — 1043 м². Общая площадь здания до проведения работ — 1383,1 кв.м. Количество этажей до проведения работ — три, после проведения работ — четыре. Планируемое количество посетителей — 200 человек в день. Максимальное число гостей в час — 30.

Проект должен учитывать требования по сохранению объекта культурного наследия и обеспечивать максимально комфортную и безопасную среду в соответствии с назначением здания. Разработчику необходимо предусмотреть подъезд специализированного и обслуживающего транспорта к зданию Янтарной мануфактуры и реставрационных мастерских, расположенных на том же земельном участке. Также необходим пожарный проезд по внутреннему двору здания. Парковка общего пользования для посетителей и персонала может быть размещена на территории земельного участка с кадастровым номером 39:15:151401:308. Во дворе необходимо предусмотреть место для выносных столиков кафе.

Согласно проектной документации, архитектурно-художественная концепция Историко-культурного центра «Морское наследие» предполагает обустройство на первом этаже зала для проведения конференций. В нём дополнительно размещена экспозиция, посвящённая объектам морского наследия, прежде всего подводной археологии Балтийского моря. Также на первом этаже размещаются помещения кафе, касса, гардероб, сувенирный магазин, пост охраны.

На втором этаже — экспозиция, посвящённая объектам морского наследия, прежде всего подводной археологии иных регионов России и мира, помещения открытого хранения фондов — «Приборы и оборудование», «Судомодели», «Вещевой фонд», «Оружейная комната». На третьем этаже — хранилища аудио и видеоплёнок, нумизматики и драгметаллов, фотографий, учётной документации, предметов временного хранения, предметов вещевого фонда, массовых

археологических предметов, письменных источников, приборов и оборудования, а также кабинеты сотрудников, кают-компания и фотолаборатория.

На четвёртом мансардном этаже — галерея «Морское наследие» — многофункциональный зал для временных выставок (с трансформируемым пространством за счёт системы модульных перегородок) и лекций. Ко всем помещениям необходимо обеспечить доступ маломобильных групп населения.

В целом историко-культурный центр «Морское наследие» должен одновременно выполнять функции музейно-выставочного центра, фондохранилища, научно-просветительского, коммуникативного пространства для специалистов морских профессий. Необходимо предусмотреть один пассажирско-грузовой лифт.

Комплекс Янтарной мануфактуры был возведён в конце XIX—начале XX вв., он включал в себя разновременные здания, объединённые в одно. Первое — по ул. Портовой — имеет форму колодца, оно более ранней постройки и в 2013 году было передано региональному Музею янтаря. Второе, построенное на пару десятков лет позже и расположенное на улице Серпуховской, с 2014 года принадлежит федеральному Музею Мирового океана.

Свою часть мануфактуры по ул. Серпуховской ММО взял под охрану, провел консервацию, выиграл грант в рамках приграничного сотрудничества «Россия — Польша» и в итоге открыл экспозицию «Тайны затонувших кораблей», рассказывающую истории судов, когда-то ходивших по водам Балтики и Баренцева моря. Музей также в рамках проекта отремонтировал старые боксы, бывшие гаражи Балтфлота, превратив их в выставочные пространства, в которых создал реставрационные мастерские. Новая площадка Музея на территории бывшей Янтарной мануфактуры уже принимала экскурсионные группы.

В здании на Серпуховской планировалось открыть специальный бассейн для подготовки специалистов по работе с предметами морской археологии. Однако потом было принято решение от бассейна отказаться и разместить там историко-культурный центр «Морское собрание», который создается для научно-просветительских целей, в том числе встреч морских клубов.

Проект Музея Мирового океана был направлен на корректировку, подготовку обновленной документации планируется завершить до конца года, сообщили в ММО в конце мая 2024 года.