В апелляции включили аудиозапись приема Колесника в Генпрокуратуре

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На заседании апелляционной инстанции по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта у семьи Андрея Колесника включили аудиозапись приема депутата Госдумы в Генпрокуратуре. Заседание продолжили в пятницу, 18 августа.

Представитель прокуратуры, комментируя её содержание, отметила, что Колесник изъявил желание «заключить мировое соглашение, отдав государству свое предприятие», тем самым «показав, что это предприятие ему принадлежит».

Адвокаты Колесника заявили, что надзорное ведомство «попыталось исказить содержание записи». Они также указали, что в материалах дела не представлено правовых оснований, «указывающих на то, что на этой записи Колесник и представитель прокуратуры».

Напомним, 11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта 11 июля по иску Генпрокуратуры РФ. Иск был связан с нарушениями антикоррупционного законодательства, а именно с незаконным приобретением ответчиком и скрытым владением акциями АО «Калининградский морской торговый порт».

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21 июля комиссия Госдумы внесла проект постановления об исключении из комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрея Колесника.

Позже Андрей Колесник, его теща и супруга оспорили решение районного суда об изъятии у семьи акций Калининградского морского торгового порта и возвращении в казну незаконного дохода. В период с 10 по 14 августа в суд поступило сразу три апелляционных жалобы от ответчиков. При рассмотрении апелляции по делу адвокаты Колесника заявили, что он госпитализирован, и просили проводить заседание в закрытом формате, но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства. Также защитники политика заявили, что решение суда, в котором депутата Госдумы Андрея Колесника уличают в коррупционной деятельности, отразится на всех членах нижней палаты Федерального собрания. 

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