Бизнес-омбудсмен региона: жалоб на нелегальную продажу броней на паромы у меня уже нет

От калининградских предпринимателей перестали поступать жалобы на продажу броней на паромы на нелегальном рынке. Об этом заявила бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова в эфире радиостанции «Балтик Плюс» во вторник, 22 августа.



«Конечно, есть нехватка специфических паромов для накатной техники, чтобы возить фуры и ж/д вагоны. Я знаю, что планы у правительства по расширению этого парка есть и они придут. Но проблема нашего региона в том, что к нам завозится больше, чем вывозится. И это отражается и на ставке, и на интересе частного бизнеса к вот этим перевозкам. Но стало полегче. По крайней мере, жалоб на продажу броней на паромы, на нелегальном, скажем так, рынке, уже у меня нет», — сказала Нижегородова.

Калининградские автоперевозчики заявляют о нехватке мест на морских линиях и требуют увеличить количество судов. Участники отрасли также сообщали о сложностях, возникающих при бронировании билетов. В апреле они проинформировали, что 400 мест на паром на калининградской линии выкупил бот. Перевозчики предлагали распределять билеты по примеру квотирования иностранных разрешений — Минтранс не поддержал эту идею. Участники отрасли также просили ввести госконтроль за очередью на паромную линию. В июне областные власти заверили, что приняли меры против ботов при бронировании мест на паромы.

В региональном правительстве также пообещали дополнительные суда на калининградской линии. В июле вице-премьер Александр Рольбинов заявлял, что власти ожидают «в ближайший месяц-полтора» постановки на калининградскую морскую линию автомобильных паромов. Позднее министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина сообщила, что в сентябре на линию должен выйти «пассажирогрузовой паром».

О том, как живет Калининградская область в условиях транспортной полублокады, читайте в спецпроекте «Нового Калининграда».