МИД РФ: Литва и ЕС не соблюдают договоренности по транзиту товаров в Калининградскую область

Литва и Европейский Союз не соблюдают достигнутых договоренностей по транзиту товаров в Российскую Федерацию. Это заявление было сделано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.



«В результате ужесточения со стороны Литвы таможенного контроля, „квотирования“ грузовых железнодорожных перевозок и ограничения пассажирского движения на российско-литовской границе начали образовываться заторы. Рассматриваем сложившуюся ситуацию как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности, зафиксированные в совместных заявлениях Российской Федерации и Евросоюза 2002 и 2004 годов», — написано в комментарии дипломата.

Мария Захарова отметила, что российская дипломатическая служба продолжит настаивать на исполнении Литвой обязательств по транзиту продукции в Калининградскую область по упрощенной схеме: «В связи с этим в пункте 10 данного документа подтверждается применение принципа свободы транзита товаров, а также «упрощенных и необременительных таможенных процедур в отношении товаров, следующих транзитом в/из Калининградской области автомобильным и железнодорожным транспортом».

Ситуация с пропуском фур на границе с Литвой (сейчас в Калининградской области открыт только погранпереход в Чернышевском) периодически серьезно ухудшается. В начале декабря калининградские перевозчики сообщали, что водители большегрузов стоят на границе по 10-12 суток. Антон Алиханов заявлял, что эту ситуацию «драматизировать» не нужно, поскольку, по его мнению, грузоотправители из Калининграда могут воспользоваться альтернативными путями доставки — контрейлерным (комбинированным железнодорожно-автомобильными) или морским.