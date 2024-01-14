Власти прогнозируют рост промпроизводства в регионе в 2024 году

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В Калининградской области ожидается рост промышленного производства в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное минэкономразвития.

На фоне введенных в последние годы санкций и сложностей с сухопутным транзитом товаров объемы промышленного производства в регионе сократились. Как указано в публикации ТАСС, индекс промпроизводства в 2023 году составил 92,3%, а в 2022 году он был равен 82,4%.

В интервале с 2024 по 2026 областные власти планируют вернуться к докризисным показателям производства.

«В среднесрочной перспективе в сфере обрабатывающих производств планируются к реализации свыше 100 проектов: начиная от небольших проектов по модернизации производства, до строительства крупных заводов в электротехнической промышленности, автомобилестроении и пищевой переработке», — цитирует ТАСС представителя минэкономразвития.

В ближайшие несколько лет в регионе планируют создать несколько крупных промышленных предприятий, в том числе это гигафабрика под Неманом от Росатома по производству литий-ионных аккумуляторов и сельскохозяйственные проекты группы компании «Атлантис».

Регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.



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