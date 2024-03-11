Калининградским грузоперевозчикам вновь отказали в квотировании мест на паромах

Калининградским перевозчикам вновь отказано в механизме квотирования мест на паромах под грузовые фуры. Об этом сообщает «Руград» со ссылкой на ответ Минтранса РФ.

По мнению Минтранса, механизм квотирования части грузовых мест для перевозчиков не улучшит сложившуюся ситуацию с морской транспортировкой грузов по калининградскому направлению. А поэтому ведомство не видит целесообразности в приостановке системы электронного бронирования мест на паромы и разработке для данной процедуры другого регламента.

При этом фактически министерство признает, что провозные мощности судов, работающих на калининградском направлении, не в состоянии обеспечить в полной мере потребности всех грузоотправителей.

«Принимая во внимание большие объемы критически важных для региона грузов, отправляемых приоритетно и вне установленной системой электронного бронирования очередности в соответствии с решениями оперативного штаба по транспортному обеспечению Калининградской области, существующие провозные мощности транспортного флота, работающего на калининградском направлении, не в состоянии обеспечить в полной мере потребности всех грузоотправителей», — отмечается в документе.

При этом правительству области рекомендуется проработать вопросы использования в полной мере стивидорных мощностей морского порта Калининград и привлечения на калининградское направление дополнительного специализированного транспортного флота.

«Полагаем, что указанная мера будет эффективнее разработки регламентов и иных способов квотирования», — подчеркивается в ответе Минтранса.

Напомним, после введения в апреле 2022 года санкций в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине и ограничения транзита через Литву отрасль грузоперевозок на калининградском направлении оказалось одной из самых пострадавших. По оценке инициативной группы, на сегодня около половины местных компаний перешли работать в «большую» Россию. В конце прошлого года отдельные предприниматели начали распродавать машины с областной растаможкой. В конце января 2024-го перевозчики написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили поручить принять оперативные меры по поддержке отрасли.