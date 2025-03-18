Застройщик: апартаменты на променаде в Светлогорске покупают калининградцы

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Апартаменты на променаде в Светлогорске покупают жители разных регионов России, при этом ядро покупателей составляют жители Калининградской области. Об этом говорится в ответе компании-застройщика «Раушен Хотел Ресорт» на информационный запрос «Нового Калининграда».

По данным застройщика, более 60% апартаментов купили жители региона. «Еще 30% — жители Москвы и Санкт- Петербурга. Оставшиеся 10% распределены между различными регионами России и иностранными гражданами», — сообщили в компании.

Отметим, в конце февраля апартаменты в комплексе «Променад» на первой линии Светлогорска продавались по 636 тыс. за квадратный метр.

Застройщик «Раушен Хотел Ресорт», который помимо апартаментов, возводит медицинский центр «Ланцет» и гостиничный комплекс, получил под реализацию проекта променад Светлогорска без участия в конкурентных торгах, поскольку инвестиционный проект был признан масштабным.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что компания-инвестор связана с экс-главой Минпромторга РФ, в настоящее время первым вице-премьером Правительства РФ Денисом Мантуровым. В Правительстве РФ не ответили на запрос «Нового Калининграда» о том, имеет ли компания отношение к чиновнику.

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