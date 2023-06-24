Сергей Собянин объявил об антитеррористических мероприятиях в Москве

Сергей Собянин объявил об антитеррористических мероприятиях в Москве
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об антитеррористических мероприятиях в столице. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале в субботу, 24 июня, в 5:04.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, — заявил Собянин. — Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам».

Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям региона с просьбой «воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома».

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