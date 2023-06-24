Сергей Собянин объявил об антитеррористических мероприятиях в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об антитеррористических мероприятиях в столице. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале в субботу, 24 июня, в 5:04.



«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, — заявил Собянин. — Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам».