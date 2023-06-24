Губернатор Липецкой области призвал жителей отказаться от поездок

Губернатор Липецкой области призвал жителей отказаться от поездок
Игорь Артамонов. Фото: телеграм-канал Игоря Артамонова
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов попросил жителей своего региона отказаться от поездок в южном направлении. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале в субботу, 24 июня, в 5:04.

«По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область», — написал Артамонов.

Глава региона добавил, что «последние события нас всех взволновали» и попросил «всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников».

В 5:32 Артамонов добавил, что проводит совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ РФ по Липецкой области.

«Все подразделения работают в штатном режиме, — написал он. — Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении. Ещё раз прошу жителей Липецкой области отказаться от поездок. Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области. Это ожидаемо вызвало затор».

Водителей, по словам губернатора, заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу.

«МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного», — добавил он.



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