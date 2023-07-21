Осужденный к лишению свободы бывший помощник Алиханова обжаловал приговор

Бывший директор регионального агентства по делам молодежи и экс-помощник губернатора Антона Алиханова Денис Калиновский обжаловал приговор. Информация опубликована в судебной картотеке.



Апелляционную жалобу подал адвокат Калиновского.

Приговор был вынесен в конце июня. Бывший чиновник признан виновным в мошенничестве, хотя изначально речь шла о получении взятки. Как установили следствие и суд, в мае 2020 года Калиновский предложил одной из участниц Всероссийского конкурса молодежных проектов оказать содействие в получении гранта в виде субсидии из федерального бюджета на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Он убедил конкурсантку, что взамен на денежное вознаграждение ГБУ Калининградской области «Центр молодежи» выступит в качестве партнера ее проекта и окажет содействие в его реализации и подготовке отчетных документов. «В действительности же каких-либо действий в пользу участницы конкурса Калиновский выполнять не собирался, а полученные денежные средства в размере 449 600 рублей оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению», — уточнили в СУ СКР.

Денис Калиновский приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима.