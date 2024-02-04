На Аллее Смелых водитель сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку

В Калининграде на Аллее Смелых в субботу вечером 22-летний водитель «Мерседеса» совершил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, пострадавшая доставлена в Детскую областную больницу.



В пояснениях сотрудникам Госавтоинспекции водитель рассказал, что двигался по Аллее Смелых со скоростью 50-60 км в час. По его словам, «девочка выбежала на дорогу», и «автомобиль не успел остановиться».

Напомним, 24 января на пешеходном переходе на Ленинском проспекте 53-летний водитель сбил двух 16-летних школьниц. По данным следствия, мужчина двигаясь за рулем автомобиля по Ленинскому проспекту со стороны улицы Портовой в сторону улицы Эльблонгской в Калининграде, на прямом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух девушек. С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы. 31 января одна из девушек скончалась в БСМП. Вторая девушка находится в реанимации Детской областной больницы.

