В Гурьевском районе на пешеходном переходе сбили 10-летнего ребёнка

В Гурьевском районе днём 16 марта на регулируемом пешеходном переходе сбили несовершеннолетнего. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

ДТП произошло на 9-м километре автодороги «Калининград — Полесск». Водитель автомобиля наехал на 10-летнего ребёнка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, в результате чего несовершеннолетний получил телесные повреждения и был направлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.