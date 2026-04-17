Названа предварительная причина пожара в торговом центре «Гиант»

В торговом центре «Гиант» на Московском проспекте 5 апреля проводились работы, в результате которых было допущено возгорание системы вентилируемого фасада. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

«По предварительной информации, 5 апреля в дневное время при проведении в здании ТЦ „Гиант“ на Московском проспекте в Калининграде работ с использованием источника повышенной опасности было допущено возгорание системы вентилируемого фасада. В результате этого в здании ТЦ произошел пожар, повлекший уничтожение и повреждение имущества в крупном размере», — рассказал старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Дмитрий Попов.

Прокуратура Ленинградского района признала законным возбуждение уголовного дела по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности». Ход его расследования находится на контроле ведомства.

Напомним, что 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняли горючие материалы внутри здания и сильный ветер.

Из торгового центра эвакуировали порядка 140 человек. По предварительной информации, есть трое пострадавших.

О локализации пожара губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в 16:37. Позже в МЧС сообщили, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Губернатор же рассказал об увеличении очагов возгорания из-за сильного ветра. Ликвидация открытого огня была объявлена в 22:53 того же дня.

15 апреля стало известно, что ТЦ хотят отремонтировать. В мае его планируется закрыть фасадной сеткой на время проведения работ.