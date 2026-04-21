Власти о демонтированном в Калинино «немецком камне»: «Там инициалы фашистской партии»

В поселке Калинино Нестеровского района местные власти демонтировали гранитный валун, установленный в 1930-х годах в честь лагеря Имперской службы труда, не имея предписаний на этот счет. О том, что камень сняли со своего места по просьбе настоятеля храма Святого Духа в Нестерове протоиерея Георгия Бирюкова, «Новому Калининграду» сообщила начальник Чистопрудненского территориального отдела Ирина Конашенкова. При этом она рассказала, что власти планируют провести реставрацию надписи на этом валуне.

«На камне этом имеются инициалы и символы фашистской национал-демократической, так сказать, партии (по всей видимости, НСДАП — прим. „Нового Калининграда“), — сообщила Конашенкова. — Это было написано нам. Писал господин, наш протоиерей Бирюков. Он нам писал, что этот камень надо там лясим-трясим... Значит, дальше: этот камень мы пытались не то чтобы реанимировать, а сделать. В общем, он уже стёрся весь почти. И мы пытались восстановить эти надписи на этом камне. И у нас, собственно говоря, ничего не получилось».

Чиновница отметила, что камень демонтировали, чтобы «почистить, помыть и восстановить».

«Мы отдали его на экспертизу, так как никто не может сказать, действительно ли этот камень прославляет, так сказать, эту националистическую партию, — продолжила Конашенкова. — И в честь кого он установлен, никто конкретно нам не говорит. Кто говорит, что он установлен, потому что там был отряд, который дорогу строил. Другие говорят, что они железную дорогу строили. В общем, конкретики не было. Мы написали письмо, чтобы определили нам, что там действительно. Исторической ценности он не имеет, как мне сказали, но это тоже со слов. Я же не могу утверждать. Вот мы везде написали эти запросы, чтобы нам дали бумагу, что действительно никакого этого фашистского, так сказать, уклона-наклона не имеет. И в честь кого вообще он установлен этот памятник».

Конашенкова объяснила, что на месте отмыть камень у ее сотрудников не получилось.

«Надо было действительно всё-таки посмотреть и помыть. Там не сделаешь так, как мы хотели. Вернее, хотим. Не хотели, а хотим», — добавила чиновница. При этом она не смогла пояснить, почему камень сейчас лежит надписью вниз.

Отметим, что в Службе госохраны объектов культурного наследия «Новому Калининграду» рассказали, что камень действительно не является объектом культурного наследия, однако рекомендовали решать вопрос его сохранения и демонтажа с местным населением.

«Насколько я знаю, это камень немецким стройотрядовцам, — пояснил руководитель Службы Евгений Маслов. — Может, там какая-то идеология и есть, но это что-то вроде наших отрядов студенческих. Немцы любили камни эти ставить на каждом месте. Да, это не объект культурного наследия, но местные привыкли к нему. Мы вообще не ставили камни в пуще на учет, хотя кто-то присылал заявку. Не хотелось бы ставить всё подряд. И это не по идеологическим соображениям. Если будем все подряд признавать ОКНами, мы так до гидрантов дойдем. Но с жителями надо советоваться».

Напомним, что камень в поселке Калинино был демонтирован две недели назад. О его пропаже «Новому Калининграду» рассказал местный житель Андрей Косыгин, который начал сбор подписей за его возвращение на историческое место.