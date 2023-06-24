Власти Липецкой области призвали жителей не покидать дома и воздержаться от поездок

Власти Липецкой области призвали жителей не покидать свои дома. Такое заявление было опубликовано днем, 24 июня, в телеграм-канале регионального оперативного штаба.



«Уважаемые жители Липецкой области, в настоящий момент все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме, — говорится в обращении. — Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте».

Через некоторое время в канале оперштаба появилось еще одно экстренное сообщение о том, из Липецка и области «до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты».

«Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы, — говорится в новом сообщении. — Вся актуальная информация размещается на сайте автовокзала и в официальных аккаунтах Правительства Липецкой области».

Напомним, что вечером в пятницу, 23 июня, в соцсетях ЧВК «Вагнер» были опубликованы голосовые сообщения с обвинениями в адрес Минобороны, записанные Евгением Пригожиным.

ФСБ России возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу после заявлений от имени главы группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Москве, Подмосковье и Воронежской области режима контртеррористической операции.