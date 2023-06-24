Следственный комитет России переходит на усиленный режим работы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным перейти на усиленный режим работы и «принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы». Об этом сообщает пресс-служба СК в его официальном телеграм-канале.



Центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов поручено «организовать работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме и выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией», говорится в сообщении.

Подразделения СК должны «принять исчерпывающие меры для предупреждения, пресечения и немедленного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности, разъясняя гражданам об ответственности за соучастие в таких преступлениях», а военные следственные органы СК России — «оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих», — заявили в Следственном комитете.

В настоящее время в трех субъектах России — Москве, Московской и Воронежской областях — введен режим контртеррористической операции. Это произошло после тогго, как в соцсетях частной военной компании «Вагнер» были опубликованы голосовые сообщения с обвинениями в адрес Минобороны, записанные ее руководителем Евгением Пригожиным. ФСБ России в результате возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».