Сергей Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем. Сообщение об этом он опубликовал в своем официальном телеграм-канале,



«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, — заявил Собянин. — Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах».

Собянин также заявил, что «городские службы работают в режиме повышенной готовности».