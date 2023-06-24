Сергей Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем. Сообщение об этом он опубликовал в своем официальном телеграм-канале,
«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, — заявил Собянин. — Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах».
Собянин также заявил, что «городские службы работают в режиме повышенной готовности».Напомним, что в настоящее время в трех субъектах России — Москве, Московской и Воронежской областях — введен режим контртеррористической операции. Это произошло после того, как в соцсетях частной военной компании «Вагнер» были опубликованы голосовые сообщения с обвинениями в адрес Минобороны, записанные ее руководителем Евгением Пригожиным. ФСБ России в результате возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».