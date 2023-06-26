«Коммерсант»: Евгений Пригожин остается под следствием

По состоянию на утро понедельника, 26 июня, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в прокуратуре.



Возбуждено уголовное дело было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это произошло после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

Подробнее — в материале «Нового Калининграда» «От имени Пригожина: что известно о ситуации с призывами к мятежу в РФ».

Источник «Коммерсанта» в прокуратуре сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По данным источника издания, для принятия иного решения «прошло слишком мало времени».