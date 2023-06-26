«Коммерсант»: Евгений Пригожин остается под следствием

«Коммерсант»: Евгений Пригожин остается под следствием
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мятеж Пригожина

По состоянию на утро понедельника, 26 июня, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в прокуратуре.


Возбуждено уголовное дело было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это произошло после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

Подробнее — в материале «Нового Калининграда» «От имени Пригожина: что известно о ситуации с призывами к мятежу в РФ».

Источник «Коммерсанта» в прокуратуре сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По данным источника издания, для принятия иного решения «прошло слишком мало времени».

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