«Устроилась в больничку»: суд отказался отложить заседание по делу Колесника из-за болезни его тещи

Суд отклонил ходатайство об отложении заседания по иску Генпрокуратуры к Андрею Колеснику в связи с болезнью его тещи Надежды Лысенко. Рассмотрение дела продолжили во вторник, 11 июля.



Представитель Надежды Лысенко адвокат Владислав Филатьев сообщил в суде, что когда она находилась на стационарном лечении в больнице, туда пришли сотрудники ФСБ и «оказали давление» на медработников, после чего ее «в срочном порядке выписали». Женщина написала жалобу на имя главврача. После этого, по словам адвоката, Лысенко стало плохо, ей пришлось вызывать скорую. Справку об этом он предоставил суду. Сейчас женщина больна и нуждается в лечении, заявил юрист.

Прокурор попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства, назвав заявление адвоката «голословным утверждением». «Фикция и инсинуация. Лысенко устроилась в больничку, чтобы спрятаться от судебного разбирательства», — заявил он. По словам представителя надзорного ведомства, состояние здоровья ответчицы «абсолютно удовлетворительное», о чем свидетельствуют документы, предоставленные сотрудниками больницы.

Центральный районный суд Калининграда начал рассматривать по существу иск Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику 10 июля. Претензии надзорного ведомства связаны с незаконным владением парламентарием акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо Андрея Колесника ответчиками по делу выступают его супруга, телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

На предварительном заседании по этому делу стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в Генеральной прокуратуре подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет. В суде представители депутата попытались заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой. Представитель надзорного ведомства в ответ сообщил, что данный иск такого варианта не предполагает, поскольку дело связано с нарушениями антикоррупционного законодательства. Суд также отказался прекращать разбирательство по требованию адвокатов, которые ссылались на наличие у Колесника депутатской неприкосновенности.