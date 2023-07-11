Защита Колесника обвинила прокурора в попытке сделать карьеру на деле депутата

Защита депутата Андрея Колесника обвинила прокурора, подавшего иск к парламентарию, в попытке сделать карьеру на этом деле. Такое мнение высказал адвокат Владислав Филатьев во время прений на заседании суда во вторник, 11 июля.
«Сейчас, я думаю, это всем известно, идут споры по поводу оставшегося пакета акций в отношении общества. Зачем нужны эти акции, если они не дают контрольного пакета? Зачем они нужны государству, если ты ничего не можешь делать? И здесь приходит мысль: нужен контрольный пакет. Каким образом? Начинаем разбираться — ага, там Колесник. А давайте сделаем. А давайте. Исключительно соображения карьерного роста. Я в этом абсолютно убежден», — заявил Филатьев.
Он высказал мнение, что в Госдуму должны избраться «авторитетные люди, которые чего-то добились в своей жизни» и Колесник «полностью отвечает данному требованию». «Да, действительно, он являлся собственником доли, акционером этого общества. Свои акции во исполнение требований как раз-таки антикоррупционного законодательства он передал в доверительное управление», — сказал адвокат. Он также счел, что прокуратура не представила достаточных доказательств того, что парламентарий продолжал управлять Калининградским морским торговым портом.
Филатьев попросил суд отказать в удовлетворение иска, а также вынести определение генпрокурору для проверки работы его подчиненного, предъявившего заявление к Колеснику.
Центральный районный суд Калининграда начал рассматривать по существу иск Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику 10 июля. Претензии надзорного ведомства связаны с незаконным владением парламентарием акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо Андрея Колесника ответчиками по делу выступают его супруга, телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.На предварительном заседании по этому делу стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в Генеральной прокуратуре подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет. В суде представители депутата попытались заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой. Представитель надзорного ведомства в ответ сообщил, что данный иск такого варианта не предполагает, поскольку дело связано с нарушениями антикоррупционного законодательства. Суд также отказался прекращать разбирательство по требованию адвокатов, которые ссылались на наличие у Колесника депутатской неприкосновенности, и не стал откладывать заседание из-за болезни тещи депутата.