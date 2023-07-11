Защита Колесника обвинила прокурора в попытке сделать карьеру на деле депутата

Защита депутата Андрея Колесника обвинила прокурора, подавшего иск к парламентарию, в попытке сделать карьеру на этом деле. Такое мнение высказал адвокат Владислав Филатьев во время прений на заседании суда во вторник, 11 июля.



«Сейчас, я думаю, это всем известно, идут споры по поводу оставшегося пакета акций в отношении общества. Зачем нужны эти акции, если они не дают контрольного пакета? Зачем они нужны государству, если ты ничего не можешь делать? И здесь приходит мысль: нужен контрольный пакет. Каким образом? Начинаем разбираться — ага, там Колесник. А давайте сделаем. А давайте. Исключительно соображения карьерного роста. Я в этом абсолютно убежден», — заявил Филатьев.

Он высказал мнение, что в Госдуму должны избраться «авторитетные люди, которые чего-то добились в своей жизни» и Колесник «полностью отвечает данному требованию». «Да, действительно, он являлся собственником доли, акционером этого общества. Свои акции во исполнение требований как раз-таки антикоррупционного законодательства он передал в доверительное управление», — сказал адвокат. Он также счел, что прокуратура не представила достаточных доказательств того, что парламентарий продолжал управлять Калининградским морским торговым портом.

Филатьев попросил суд отказать в удовлетворение иска, а также вынести определение генпрокурору для проверки работы его подчиненного, предъявившего заявление к Колеснику.



Центральный районный суд Калининграда начал рассматривать по существу иск Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику 10 июля. Претензии надзорного ведомства связаны с незаконным владением парламентарием акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо Андрея Колесника ответчиками по делу выступают его супруга, телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.