Польша открывает границу с Беларусью

Власти Польши приняли решение открыть границу с Беларусью, заявил во вторник польский премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает «Sputnik Белурась».

«Хочу сообщить вам, что мы приняли решение вновь открыть пограничные переходы, железнодорожные и автомобильные переходы, закрытые в связи с учениями «Запад», — сказал он перед заседанием правительства страны. По словам Туска, погранпереходы на границе начнут действовать в прежнем режиме уже через полтора дня — в полночь со среды на четверг.

Напомним, что совместные белорусско-российские стратегические учения вооружённых сил проходили на территории Беларуси с 12 по 16 сентября. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в связи с ними Польша полностью закроет границу с Беларусью. Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский добавил, что срок, на который будет закрыта польско-белорусская граница, не определен. Литва также усилила охрану границы с Россией и Белоруссией.