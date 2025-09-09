СМИ: Литва усилит охрану границы на время проведения учений России и Беларуси

Литва усилит охрану границы с Россией и Белоруссией на время проведения учений «Запад-2025». Об этом сообщает РИА Новости.

В период учений будут усилены «мониторинг границы, патрулирование и другие меры пограничного контроля» с привлечением сил погранохраны, а также службы госбезопасности и ополчения.

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооружённых сил пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша полностью закроет границу с Беларусью в связи с белорусско-российскими учениями вооружённых сил.