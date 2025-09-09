СМИ: Литва усилит охрану границы на время проведения учений России и Беларуси

Все новости по теме: Литва

Литва усилит охрану границы с Россией и Белоруссией на время проведения учений «Запад-2025». Об этом сообщает РИА Новости

В период учений будут усилены «мониторинг границы, патрулирование и другие меры пограничного контроля» с привлечением сил погранохраны, а также службы госбезопасности и ополчения.

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооружённых сил пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша полностью закроет границу с Беларусью в связи с белорусско-российскими учениями вооружённых сил.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter