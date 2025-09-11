МВД Польши: срок закрытия границы с Беларусью пока не установлен

МВД Польши: срок закрытия границы с Беларусью пока не установлен
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Срок, на который будет закрыта польско-белорусская граница, не определен. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление министра внутренних дел Польши Марчина Кервиньского.

«Я хочу опровергнуть. Закрытие этой границы происходит не на время учений, а в связи с учениями. Время закрытия границы — бессрочное», — сказал Кервиньский. Он также уточнил позицию Варшавы, которая приняла решение закрыть границу опасаясь не столько по поводу российско-белорусских маневров, сколько «провокаций в широком понятии»: «Усиливается миграционное давление, попытки перейти на польскую сторону, приезд людей, опасных для польской безопасности. Отсюда такое жесткое решение». Кервиньский добавил, что просто так границу держать закрытой не будут. Польская сторона будет «постоянно анализировать ситуацию».

Кроме того, власти Латвии приняли решение полностью закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Беларусью, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны балтийской республики Андриса Спрудса. Полеты над границей будут запрещены по меньшей мере в течение недели, начиная с 18:00 11 сентября по местному времени.

Напомним, что совместные белорусско-российские стратегические учения вооружённых сил пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в связи с ними Польша полностью закроет границу с Беларусью. Литва также усилит охрану границы с Россией и Белоруссией.

