МИД РФ рассчитывает, что Литва не пойдет на блокаду калининградского транзита

Москва рассчитывает, что власти Литвы не пойдут на провокационные шаги в отношении калининградского транзита. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с угрозами главы МИД республики Кестутиса Будриса, сообщает ТАСС.

Захарова также напомнила литовскому министру «об обязательствах Литвы обеспечивать беспрепятственной транзит в/из Калининградской области, в том числе вытекающих из совместных заявлений России — ЕС от 2002 и 2004 годов». «Во-вторых, ни у кого не должно быть сомнений, что Российская Федерация при всех обстоятельствах и в любых условиях обеспечит потребности своего самого западного региона», — подчеркнула дипломат.



Официальный представитель МИД отметила, что Москва будет «внимательно следить и за ситуацией вокруг необоснованного решения Вильнюса закрыть на неопределенный срок два оставшихся автомобильных пункта пропуска на границе с Белоруссией».

Транзит на грани срыва: чем грозит Калининграду закрытие границы Литва-Беларусь

Напомним, 26 октября президент Литвы Гитанас Науседа накануне предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой. Позже депутат Сейма лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис признал, что Литва не может остановить калининградский транзит. В свою очередь, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию.

28 октября глава МИД республики Кястутис Будрис заявил, что Литва может при необходимости ограничить калининградский транзит. В свою очередь, в президентуре Литвы отметили, что закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «юридически запутанной» мерой, которая пока не рассматривается. Однако это не означает, что ее нельзя использовать в будущем, добавил советник президента Дейвидас Матуленис.

