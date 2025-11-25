Погранслужба Литвы: метеозонды также запускают из Калининградской области

Литовские пограничники утверждают, что метеозонды с сигаретами запускаются и из Калининградской области. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на главу Службы охраны госграницы Рустамаса Любаеваса.

«Мы зафиксировали несколько случаев, когда из Калининградской области пытались отправить воздушные шары. И даже приезжали забирать [груз]. Замешаны те же люди [контрабандисты], которые действуют на востоке Литвы» — сказал Любаевас. При этом никаких доказательств он не привел, отмечает «Sputnik Литва».

По его версии, один такой случай был зафиксирован в конце лета: «Таких случаев было не очень много, но все они были выявлены методами оперативно-розыскной деятельности, сопровождались, а лица, приехавшие за товаром, были задержаны». Любаевас также добавил, что с 18 ноября наблюдается «активизация» деятельности контрабандистов.

Глава ведомства утверждает, что 48% от всех обнаруженных контрабандных сигарет поступило в Литву из Беларуси, еще 51,3% — из Латвии. 0,3% пришлось на Калининградскую область. Общая стоимость изъятых сигарет составила 19 млн евро.

Напомним, ранее правительство Литвы закрывало пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывала с инцидентами с метеошарами, используемыми для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы. При этом в литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отмечали в Сейме.

19 ноября стало известно, что власти Литвы приняли решение открыть пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью раньше запланированного срока, однако заявили, что не будут возмещать убытки из-за закрытия границы с Белоруссией. Глава Минтранса республики Юрас Таминскас пояснил, что власти многократно предупреждали литовских перевозчиков о «рисках» работы на восточном направлении.

В свою очередь, литовские перевозчики заявили, что решение властей закрыть погранпереходы на границе с Беларусью привело к утрате Литвой статуса транзитной страны, вернуть который «будет очень непросто». Руководитель одной из литовских транспортно-логистических компаний и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич отметил, что заказы литовских перевозчиков уже «перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль». Он также обвинил литовские власти в перекладывании ответственности за свои неправильные решения на бизнес.

