Глава МВД Литвы признал провал пограничников и военных в борьбе с метеозондами

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович признал провал пограничников и военных в борьбе с метеозондами. Он отметил, что силовикам до сих пор не удалось сбить ни одного метеозонда с контрабандой. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Они [литовские военные] испытали ряд дронов на определенной высоте, в определенных условиях, сбивали метеозонды. Я знаю, и на полигоне проводили учения — не сразу, но были результаты. <...> В жизни, да, нам не удалось сбить воздушные шары, это надо признать, но никто и не говорил, что удастся сбивать воздушные шары», — говорит министр.

В свою очередь, в литовской армии орт комментариев по поводу неудачи с метеозондами воздерживаются. Представитель ВС Литвы майор Гинтаутас Цюнис сообщил лишь, что у них «много ограничений, связанных с обеспечением оперативной безопасности при выполнении этой задачи».

Напомним, ранее правительство Литвы закрывало пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывала с инцидентами с метеошарами, используемыми для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы. При этом в литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отмечали в Сейме.

19 ноября стало известно, что власти Литвы приняли решение открыть пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью раньше запланированного срока, однако заявили, что не будут возмещать убытки из-за закрытия границы с Белоруссией. Глава Минтранса республики Юрас Таминскас пояснил, что власти многократно предупреждали литовских перевозчиков о «рисках» работы на восточном направлении.

В свою очередь, литовские перевозчики заявили, что решение властей закрыть погранпереходы на границе с Беларусью привело к утрате Литвой статуса транзитной страны, вернуть который «будет очень непросто». Руководитель одной из литовских транспортно-логистических компаний и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич отметил, что заказы литовских перевозчиков уже «перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль». Он также обвинил литовские власти в перекладывании ответственности за свои неправильные решения на бизнес.



Литовские пограничники утверждают, что метеозонды с сигаретами запускаются и из Калининградской области.