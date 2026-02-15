Президент Польши Кароль Навроцкий высказался в поддержку построения безопасности страны «даже на основе атомного потенциала». Об этом он заявил в интервью Polsat News, пишут «Ведомости».



Как отметил Навроцкий, он является большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту.

«Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, по которому мы должны идти. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — заявил президент Республики.

По его словам, Польша находится на грани вооруженного конфликта.

В сентябре прошедшего года Навроцкий заявил, что у Польши должна быть возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. Он отмечал, что страна также планирует развивать «собственные ядерные мощности».

19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя инициативу о размещении ядерных вооружений в стране, напомнил, что республика является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Польши о роли СССР в развязывании Второй мировой войны, заявив, что Польша и страны Прибалтики находятся в первых рядах так называемого «обоза русофобов». Как поясняет ТАСС, таким образом представитель Кремля отреагировал на заявления президента Польши Кароля Навроцкого, прозвучавшие 27 января — в Международный день памяти жертв Холокоста. Тогда польский лидер заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны, по его мнению, несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз.

Навроцкий также связал начало войны с последующими трагическими событиями, включая Холокост, заявив о якобы соучастии СССР в этих событиях.