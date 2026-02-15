Ясно и без осадков: погода в Калининградской области 15 февраля

Ясно и без осадков: погода в Калининградской области 15 февраля

Днём в воскресенье, 15 февраля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит −10°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер восточный, 1 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске −8°C, на востоке области −12°C. На всей территории области осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно. Температура утром −13°C, днём −8°C, вечером −16°C. Влажность составит до 82%, давление — 763 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. При этом на дорогах возможна гололедица.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что днём в Калининграде и области −7...-12°С, ясно и без осадков. «Вечером похолодает до −18...-23°С, местами возможна дымка, туман, отложения изморози. Ветер переменный с северо-восточного ночью и утром на восточный/юго-восточный днем и вечером, слабый (1-5 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 763 до 760 мм.рт.ст», — рассказывают метеолюбители.
