В Калининграде ищут подрядчика для ремонта фасада здания «Колледжа предпринимательства»

На капитальный ремонт фасада здания «Колледжа предпринимательства», расположенного на ул. Брамса, 9 в Калининграде, направляют 23,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 2 марта, итоги подведут 5 марта.





Фотография здания учреждения, приложенная к документации

Согласно техзаданию, капремонт предусматривает замену дверных блоков, оконных отливов, водосточной системы, ремонт трещин, восстановление и замену кладки стен, их утепление с последующим оштукатуриванием и окрашиванием, а также выполнение навесной фасадной системы с воздушным зазором и устройство отмостки, входных площадок, входа в техподполье и металлических козырьков.

Работы необходимо выполнить до 30 октября текущего года.