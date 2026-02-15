В Калининграде ищут подрядчика для ремонта фасада здания «Колледжа предпринимательства»

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта фасада здания «Колледжа предпринимательства»
Визулизация проектных решений, приложенная к документации
Все новости по теме: Госзакупки

На капитальный ремонт фасада здания «Колледжа предпринимательства», расположенного на ул. Брамса, 9 в Калининграде, направляют 23,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 2 марта, итоги подведут 5 марта.

2026-02-15 10.16.15-2.jpg

Фотография здания учреждения, приложенная к документации

Согласно техзаданию, капремонт предусматривает замену дверных блоков, оконных отливов, водосточной системы, ремонт трещин, восстановление и замену кладки стен, их утепление с последующим оштукатуриванием и окрашиванием, а также выполнение навесной фасадной системы с воздушным зазором и устройство отмостки, входных площадок, входа в техподполье и металлических козырьков.

Работы необходимо выполнить до 30 октября текущего года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter